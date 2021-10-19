«Ford Focus» на улице Красноармейской в Томске сбил мальчика-пешехода

Ребенок не должен перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора – подчеркивают в полиции. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ребенок попал под колеса иномарки в Томске днем 19 октября, сообщили в полиции.

«Сегодня, около 14 часов 05 минут на улице Красноармейской, 101 города Томска, произошло дорожно-транспортное происшествие», - говорится в сообщении УМВД России по Томской области.

Как уточнили в полиции, по предварительным пока данным, водитель автомобиля «Ford Focus» совершил наезд на мальчика - пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

Возраст ребенка в сообщении не указан, отмечается, что мальчика для осмотра отправили в больницу.

Полиция сейчас устанавливает личности участников и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов региона в связи с инцидентом обратились к томичам с просьбой напомнить детям правила дорожного движения.

«Расскажите ребенку, что пешеход должен быть внимательным, что переходить дорогу следует только в установленных для этого местах, убедившись в безопасности, не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора», - говорится в обращении ведомства к горожанам.