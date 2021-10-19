Полиция в Томской области установила личность человека, пытавшегося взять кредит по чужим документам

Случайный попутчик забыл в салоне чужой машины барсетку с паспортом, банковской картой и деньгами. Все это водитель оставил себе. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Томской области сотрудники полиции установили личность мужчины, пытавшегося незаконно оформить кредит по чужому паспорту, сообщили в полиции.

«В дежурную часть МО МВД России «Асиновский» поступило заявление от жителя города Асино по факту хищения принадлежащего ему имущества», - говорится в сообщении.

Подозреваемый - житель Асино 1987 года рождения, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

34-летний мужчина, двигаясь на своей машине по маршруту Томск – Асино, согласился подвезти до села Семилужки Томского района голосовавшего на обочине прохожего. Случайный попутчик забыл в салоне авто барсетку с паспортом, банковской картой и деньгами. Все это водитель оставил себе.

Используя чужие паспортные данные предприимчивый молодой человек, при помощи сети «интернет», подал заявку на выдачу кредита в одну из финансовых организации. Кредит одобрен не был, так как уведомления о подтверждении операции приходили на мобильный телефон потерпевшего.

Возбуждены два уголовных дела - «Кража» и «Покушение на мошенничество».

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

При этом в полиции подчеркнули, что причиненный материальный ущерб уже возмещен в полном объеме.