В Томской области за сутки за повторную пьяную езду задержаны шесть нетрезвых автомобилистов

С лета 2021 года в России ужесточили наказание за повторное вождение в пьяном виде. Фото: Алексей ФОКИН

В Томской области за минувшие сутки возбуждено шесть уголовных дел по фактам повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщили в полиции региона.

«В ходе несения службы полицейскими в Каргасокском, Кожевниковском, Молчановском, Парабельском, Колпашевском районах Томской области, а также в Кировском районе города Томска задержаны граждане, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении ведомства.

Возраст задержанных автомобилистов, все они мужчины, - от 23 до 47 лет.

Установлено, что все задержанные ранее уже привлекались к ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и были лишены права управления транспортным средством.

Дознавателями подразделений УМВД России по Томской области возбуждено шесть уголовных дел по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Сообщается также, что транспортные средства у нарушителей изъяты и помещены на специализированные стоянки.

Стоит напомнить, что с лета 2021 года в России ужесточили наказание за повторное вождение в пьяном виде.

Если раньше пьяная езда за рулем каралось двумя годами лишения свободы, то теперь за повторное нарушение по этой статье суд может приговорить к трем годам тюрьмы. Также увеличивается размер штрафа — он составит от 300 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет.