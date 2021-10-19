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Происшествия19 октября 2021 9:16

В Бакчарском районе Томской области от огня пострадали жилой дом и надворные постройки

Площадь возгорания составила более 200 квадратных метров
Елена Андреева
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Площадь пожара составила 218 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Площадь пожара составила 218 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Крупный пожар потушили в ночь на 19 октября в Бакчарском районе Томской области, горел жилой трехквартирный дом и надворные постройки. Пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС.

«В деревне Хуторское горели 3-квартирный брусовой жилой дом с дощатыми верандами. В 4 метрах от дома горели бревенчатая летняя кухня и бревенчатая баня», - говорится в сообщении ведомства.

Пожар начался около часа ночи, время ликвидации возгорания – 5.13 утра, уточнили в МЧС.

По данным ведомства, сгорела обрешетка крыши дома. В одной из квартир внутри обгорели стены, вещи; сгорела веранда. Сгорели крыши летней кухни и бани, обгорели стены. Площадь пожара составила 218 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.