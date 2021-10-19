Томский магазин «Светофор» накажут за соседство репчатого лука и отравы от грызунов

Правила товарного соседства определяют - что можно хранить вместе, а что ни в коем случае. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томский магазин «Светофор» хранил продукты рядом с ядовитым веществом от грызунов, что противоречит принципам товарного соседства. К такому выводу пришла прокуратура Кировского района Томска.

«Прокуратура Кировского района проверила распространенные ранее в средствах массовой информации сведения о нарушениях законодательства в магазине «Светофор»», - говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что в отношении директора магазина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ - нарушение продавцом требований технических регламентов.

Максимальный штраф по данной статье для юридических лиц составляет 300 тысяч рублей, для должностных лиц — 20 тысяч.

16 сентября 2021 года в томских соцсетях, а затем и в средствах массовой информации было опубликовано пользовательское видео, из которого следует, что в одном из супермаркетов торговой сети «Светофор» допущены факты нарушения товарного соседства, а именно репчатый лук разместили рядом со средством от грызунов.

Товарное соседство - это правила, которые устанавливают совместимость разных продуктов. Их обязаны придерживаться все, кто имеет дело с едой: кафе, продуктовые магазины, работники складов, перевозчики грузов.