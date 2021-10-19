Житель села Александровское, который хотел приобрести подсолнечное масло через интернет, лишился более 860 тыс. рублей

Родственник нашел интересующий его продукт на одном из сайтов в сети Интернет. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области в с. Александровское местный житель, который хотел приобрести подсолнечное масло через интернет, лишился более 860 тыс. рублей. Мужчина планировал купить 2 тыс. пятилитровых бутылок, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«По предварительным данным, к потерпевшему обратился двоюродный брат с просьбой одолжить 860 000 рублей на приобретение подсолнечного рафинированного дезодорированного масла в количестве 2 000 пятилитровых бутылок, на что мужчина согласился. Родственник нашел интересующий его продукт на одном из сайтов в сети Интернет. Далее, родственник осуществлял переписку с менеджером посредством электронной почты, направляя необходимые документы для заключения договора. После того, как сделка была оформлена, потерпевший перевел денежные средства на расчетный счет организации», - говорится в сообщении.

Позже в полиции рассказали, что брат потерпевшего пытался связаться с менеджером сайта, чтобы выяснить, когда будет осуществляться погрузка товара, но телефон был отключен. В итоге, сумма ущерба составила около 860 000 рублей.

На данный момент следователи возбудили уголовное дело.