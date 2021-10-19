В Октябрьском районе Томска в некоторых домах 20 октября отключат холодную воду

Водоснабжение будет отсутствовать с 09:30 до 21:00 часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске в Октябрьском районе в среду, 20 октября, в некоторых домах отключат холодное водоснабжение. "Томскводоканал" будет проводить ремонтные работы.

«Будут проводиться ремонтные работы по переключению объектов капитального строительства социального назначения (строительство водопроводного ввода для нового детского сада на ул. Демьяна Бедного, 4)», - говорится в сообщении.

Уточняется, водоснабжение будет отсутствовать с 09:30 до 21:00 часов.

Подробные адреса, где не будет холодной воды, можно посмотреть на сайте «Томскводоканал».