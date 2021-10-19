Полиция устанавливает подозреваемых, которые устроили разбойное нападение в Томске

Неизвестные угрожали 24-летнему мужчине в квартире жилого дома. Фото: Ксения Высотина

Томская полиция устанавливает подозреваемых, которые во вторник, 19 октября, устроили разбойное нападение на ул. Мокрушина. Неизвестные угрожали 24-летнему мужчине в квартире жилого дома, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«По предварительным данным, в утреннее время неизвестные, под угрозой предмета, похожего на пистолет, находясь в квартире жилого дома, похитили у потерпевшего, 1997 года рождения имущество и денежные средства. Сумма ущерба устанавливается», - говорится в сообщении.

В полиции добавляют, что следователи возбудили уголовное дело.

На данный момент полиция устанавливает подозреваемых, которые причастны к совершению данного преступления.