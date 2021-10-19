Московский суд обязал кредитный кооператив вернуть 82-летней пенсионерке из Томска более 1 млн рублей

В апреле этого года, женщине вернули часть денег и сослались на технические неполадки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После обращения томской прокуратуры, московский суд обязал кредитный кооператив вернуть 82-летней пенсионерке более 1 млн рублей. Томичка внесла деньги на проценты, но обратно их получить не могла, сообщили в прокуратуре Томской области.

«В сентябре прошлого года жительница Томска решила преумножить свои накопления и вложила их в кредитный потребительский кооператив «Надёжный союз». По условиям договора свои деньги с процентами пенсионерка должна была забрать через полгода», - говорится в сообщении.

Позже в прокуратуре уточнили, что в апреле этого года, женщине вернули часть денег и сослались на технические неполадки.

После пенсионерка обратилась в прокуратуру, откуда дело попало в Жуковский городской суд Московской области, где как раз находится кооператив.

В итоге суд обязал кредитный кооператив вернуть томичке более 1 млн рублей.