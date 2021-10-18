В Томской области сельский житель получил приговор суда за хранение конопли

Сельский житель решил выйти из запоя с помощью марихуаны... Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Молчановский районный суд Томской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя, который признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Установлено, что в августе 2021 года сотрудники полиции остановили идущего ночью по улице мужчину. При нем было обнаружено 440 грамм дикорастущей конопли. По словам обвиняемого, наркотик он хотел употребить, чтобы уменьшить похмельный синдром и выйти из очередного запоя», – говорится в сообщении.

Суд назначил виновному наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно. Одновременно на мужчину возложены обязанности не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции места жительства, а также раз в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Кроме того, он должен пройти курс лечения от алкоголизма.