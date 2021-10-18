В текущем году в Томской области капремонт завершен в 243 многоквартирных домах

Многоэтажки в Томске постоянно приводят в порядок... Фото: Евгения ГУСЕВА

На сегодня в Томской области капремонт завершен на 243 многоквартирных домах, сообщил 18 октября интернет-портал администрации региона.

По словам генерального директора Фонда капитального ремонта Томской области Николая Савотина, в работе сейчас находятся 66 объектов. В многоквартирниках ремонтируют крыши, фасады. Специалисты меняют лифты, инженерные коммуникации. Последнее является одним из самых трудоемких видов работ.

Руководитель уточнил, что с начала текущего года подрядчики получили от фонда капремонта 745 миллионов рублей. Сюда входят и аванс, и расчет за уже выполненные работы.

Заметим, что собираемость взносов за капремонт в Томской области превышает 96 %.