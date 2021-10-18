Правоохранители подозревают руководителя коммерческой организации в получении подкупа

Взятки и подкуп нередко становятся причинами возбуждения уголовного дела... Фото: Олег ЗОЛОТО

СУ СК РФ по Томской области возбудило уголовное дело в отношении исполнительного директора коммерческой организации, которого подозревают в получении коммерческого подкупа в значительном размере. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

«По предварительным данным, подозреваемый, являясь исполнительным директором коммерческой организации, основным видом деятельности которой является производство, ремонт технологического оборудования, в период времени с 01.01.2020 по 25.12.2020, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно получил от индивидуального предпринимателя предмет коммерческого подкупа в виде денег в сумме 120 000 рублей за совершение в интересах предпринимателя действий, входящих в его служебные полномочия», – говорится в сообщении.

Специалисты информируют, что в настоящее время следователями СО по Ленинскому району г. Томск проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.