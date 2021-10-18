В Томском районе инспектора и полицейские задержали двух мужчин за незаконную рубку леса

"Черные лесорубы" в Томской области продолжают свою криминальную работу! Фото: Олег АДАМОВИЧ

В окрестностях деревни Милоновка Томского района Томской области сотрудниками отдела государственного лесного и пожарного надзора ОГКУ «Томсклес» совместно с сотрудниками полиции выявлен факт незаконной рубки в особо крупном размере и на месте задержаны два гражданина. Об этом сообщает пресс-центр департамента лесного хозяйства региона.

Специалисты информируют о том, что объем незаконной рубки составил 185 куб. м. Ущерб, причиненный лесному фонду, экспертами оценивается в более 1,3 млн рублей.

Заметим, что всего в текущем году в лесах Томской области государственными лесными инспекторами было выявлено 205 фактов незаконной заготовки древесины. В 77 случаях установлены виновные лица. Общий ущерб, причиненный лесному фонду, составил 77,5 млн рублей.