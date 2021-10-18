В Томске пять многоквартирных домов остаются без теплоснабжения

В Томске не удается запустить тепло во все многоквартирные дома... Фото: Олег УКЛАДОВ

Пять многоквартирных домов в Советском районе Томска на 18 октября оставались без подачи тепла. Сайт мэрии областного центра опубликовала их список.

По словам и.о. заместителя мэра Томска – начальника департамента городского хозяйства Александра Карпанина, сегодня ресурсоснабжающая организация ремонтирует участки теплотрассы для пуска систем отопления домов по ул. Источная, 24, 26, 28, 30 и ул. Никитина, 9. Специалисты меняют аварийные коммуникации и подключают дома к отоплению.

Как информирует пресс-служба администрации города, за выходные дни устранены дефекты на сетях и повторно запущено отопление в домах по ул. Сибирская, 97, 99, 101 и Советская, 10, 10/1, 12. Ремонтные бригады, специалисты департамента городского хозяйства и администрации Советского района, обслуживающие компании работали в выходные дни, что позволило выполнить основной объем работ по подключение домов к отоплению.

Напомним, что отопительный сезон в Томске стартовал 20 сентября, 28 дней назад. Ранее мы сообщали, что прокуратура намерена оштрафовать "ТомскРТС" за срыв сроков подачи тепла.