Около 20% студентов томских вузов прошли вакцинацию от коронавируса

Учащаяся молодежь не спешит на пункты вакцинации от нового коронавируса... Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лишь 20% студентов томских вузов прошли на сегодня вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщило 18 октября на своем сайте РИА Томск.

Эту цифру привела главный санитарный врач Томской области Ольга Пичугина в Instagram эфире, посвященном вакцинации от коронавируса и новым ограничениям в регионе. Его провела администрация области в понедельник. По словам руководителя, даже если обучение будет дистанционным – коронавирусная инфекция может передаваться в общежитиях. Заболеваемость COVID-19 значительно выросла в молодежной среде.

Напомним, что решением властей Томской области вакцинация для врачей, учителей, чиновников, сотрудников правоохранительных органов, работников сферы услуг, студентов стала обязательной в регионе с 15 октября текущего года.