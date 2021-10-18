Сотрудники Росгвардии в Стрежевом задержали мужчину, находившегося в розыске

При виде патрульного автомобиля мужчина пытался скрыться. Фото: Предоставлено Росгвардией

В Стрежевом сотрудники Отдела вневедомственной охраны задержали местного жителя, находившегося в розыске, сообщили в Росгвардии.

«На маршруте патрулирования экипаж группы задержания Росгвардии обратил внимание на мужчину, внешность которого совпадала с полученной ранее ориентировкой», - говорится в сообщении.

Уточняется, что при виде патрульного автомобиля мужчина пытался скрыться. Чтобы установить личность вызвавшего подозрения прохожего, росгвардейцы задержали стрежевчанина.

Проверка документов показала, что мужчина 1991 года рождения находится в розыске за отклонение отбывания наказания по статье 264.1 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.