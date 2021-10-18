Прокуратура намерена оштрафовать компанию "ТомскРТС" за нарушение сроков подачи тепла в жилые дома

Прокуратура Томска возбудила дело об административном правонарушении по статье - нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске выявлен факт нарушения нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. О проверке соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства сообщили в прокуратуре Томска.

«Установлено, что на момент прокурорской проверки, 5 октября 2021 года, не была подана тепловая энергия в 111 многоквартирных жилых дома. Еще в четырех домах отопление отсутствовало в связи с порывами на тепловых сетях, находящихся в муниципальной собственности», - говорится в сообщении.

Прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении по статье - нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Компании «ТомскРТС» назначен административный штраф, сумма которого не указана. Постановление о назначении административного наказания в законную силу не вступило.

15 октября пресс-служба мэрии города сообщила, что в Томске без тепла в квартирах остаются жильцы 12 домов Советского района.