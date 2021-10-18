Томск рассчитывает получить более 700 миллионов рублей на обновление парка электротранспорта

Томск рассчитывает получить из федерального бюджета 720 миллионов рублей на обновление парка трамваев и троллейбусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утверждены параметры участия регионов России в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги». Томск намерен подать заявку на участие в нацпроекте, чтобы получить средства на обновление городского электротранспорта. Об этом заявил и.о. заместителя мэра Александр Карпанин.

- Заявку необходимо составить до 1 ноября. В том случае, если она будет одобрена, Томск сможет получить из федерального бюджета 720 миллионов рублей на обновление транспорта, - сообщил чиновник.

И.о. заммэра Томска добавил, что с учетом софинансирования региона и города сумма на развитие городского электротранспорта в 2022 году может составить 1,2 миллиарда.

«Безопасные и качественные дороги» — долгосрочный федеральный приоритетный проект. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза.