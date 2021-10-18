Стабилизировано состояние 13-летней томички, выпавшей из окна

Пациентка находится под наблюдением медиков и получает необходимую медицинскую помощь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Врачи стабилизировали состояние юной томички, выпавшей из окна 14 октября, сообщает телеграм - канал департамента здравоохранения Томской области.

«13-летняя пациентка находится в реанимационном отделении под наблюдением медиков и получает необходимую медицинскую помощь», - говорится в сообщении со ссылкой на главврача больницы скорой медицинской помощи №2 Андрея Караваева.

Девочка 2008 года рождения выпала из окна дома в Октябрьском районе Томска 14 октября.