В Томской области в 2021 году зарегистрировано более 5 тысяч браков

В Томской области в 2021 году свадеб зарегистрировано больше, чем разводов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области в 2021 году поженились более 5 тысяч пар, более 3 тысяч семей официально распались, сообщила пресс-служба областной администрации.

«За девять месяцев 2021 года органы ЗАГС Томской области зарегистрировали 5286 браков и 3537 разводов», - говорится в сообщении.

Согласно статистике, географически больше всего бракосочетаний прошло в Томске, а самым популярным месяцем у молодоженов стал июль.

Узами брака с иностранцами связали себя 274 жителя нашего региона. К иностранцам относятся как граждане ближнего зарубежья - Казахстан, Узбекистан и так далее, так и дальнего. Томичи регистрировали отношения с жителями Турции, Египта, Алжира, Вьетнама, был оформлен брак с представителем далекого государства в Центральной Америке - Эль-Сальвадора.

Сотрудники Департамента ЗАГС Томской области напоминают о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе масочного режима. На церемонии регистрации заключения брака в торжественной обстановке могут присутствовать десять человек, в неторжественной — жених и невеста.