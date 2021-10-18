Полицейские в Томском районе задержали четверых мужчин, подозреваемых в кражах из дачных домиков

Кражи из садовых домиков чаще всего совершаются осенью и зимой, когда хозяева редко посещают свои жилища. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции в Томском районе задержали подозреваемых в серии краж из дачных домов в районе деревни Позднеево, сообщили в полиции.

«Задержаны подозреваемые, жители областного центра 1953, 1969, 1995, 2002 года рождения, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, подозреваемые взломали входные двери и проникли в два дачных дома в деревне Позднеево, в садоводческом товариществе «Чиполино». Из помещений мужчины вынесли бытовую технику, одежду, посуду.

Все украденное злоумышленники погрузили в автобус «ПАЗ», которым управлял один из фигурантов, но скрыться не успели, их задержали сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что весной 2021 года эти же мужчины проникли в дачный дом в том же садоводческом товариществе, похитили телевизор, цифровую приставку, чугунную плиту, бытовую технику.

В отношении трех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, еще один фигурант отправлен под домашний арест.

На сегодняшний день установлена причастность задержанных к трем эпизодам проникновений в дачные дома, в полиции не исключают, что в деле появятся новые факты.

В правоохранительных органах отмечают, что кражи из дач и садовых домиков наиболее часто совершаются осенью и зимой, когда хозяева редко посещают свои жилища. Основными сложностями в раскрытии данного вида преступлений является то, что между фактом преступления и моментом установления данного факта проходит много времени. Это значит, что почти невозможно установить свидетелей преступления, у злоумышленников есть время для устранения следов и сбыта похищенного.