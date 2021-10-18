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Общество18 октября 2021 9:00

В Лагерном саду в Томске появилась Аллея отцов

На месте представители Совета отцов, вместе с детьми высадили 10 кедров
Ксения Высотина
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Рядом с каждым высаженным деревом поставили памятную табличку с датой основания аллеи и фамилией членов семьи, принявшей участие в акции.

Рядом с каждым высаженным деревом поставили памятную табличку с датой основания аллеи и фамилией членов семьи, принявшей участие в акции.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске в лагерном саду появилась Аллея отцов. В воскресенье, 17 октября, в саду представители Совета отцов, вместе с детьми высадили 10 кедров, сообщает telegram-канал мэрии города.

«В Томске появилась Аллея отцов. Сегодня томичи, представители Совета отцов, вместе с детьми высадили в Лагерном саду 10 кедров. Место будущей аллеи определил департамент дорожной деятельности и благоустройства», - говорится в сообщении.

Добавляется, что рядом с каждым высаженным деревом поставили памятную табличку с датой основания аллеи и фамилией членов семьи, принявшей участие в акции.

Отметим, что озеленение Лагерного сада сегодня стало частью комплексного благоустройства этой территории, которое администрация Томска ведет уже несколько лет, в том числе, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Также напомним, что теперь ежегодно в октябре россияне будут отмечать День отца.