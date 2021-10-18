Авиакомпания "Аэрофлот" будет летать между Томском и Москвой с 1 ноября

В новом осенне-зимнем сезоне рейсы по направлению Томск – Москва продолжат выполнять авиакомпании "Аэрофлот", S7 Airlines и "Победа". Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 ноября авиакомпания «Аэрофлот» начнет летать между Томском и Москвой. Полеты по маршруту Москва – Томск – Москва в ближайшие полгода будут выполнять три авиакомпании, сообщает пресс-служба аэропорта.

«В новом осенне-зимнем сезоне рейсы по направлению Томск – Москва продолжат выполнять авиакомпании "Аэрофлот", S7 Airlines и "Победа"», - говорится в сообщении.

Добавляется, что, исходя из расписания, частота регулярных рейсов на московском направлении составит от 3 до 4 рейсов ежедневно.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября томичи не смогут улететь рейсом Томск – Москва – Томск авиакомпанией «Аэрофлот». По информации с сайта компании ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" следует, что из Москвы до Томска можно будет прилететь один раз в день дочерней авиакомпанией "Победа" в 23:45 по московскому времени.

Позже появилась информация о том, что администрация томского аэропорта начала переговоры о возвращении "Аэрофлота" в Томск.

Также напомним о том, что компания «Уральские авиалинии» завершает полеты из Томска в столицу в начале октября.