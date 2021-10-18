В Томском районе водитель иномарки попал в больницу после ДТП

В результате аварии, 47-летний водитель доставлен в медицинское учреждение. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томском районе в ходе ДТП водитель иномарки был доставлен в больницу. Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«17 октября 2021 года около 19 часов 5 минут на 4 км автодороги Подъезд к дер. Рыбалово- Верхне-Сеченово, Томского района, автомобиль Geely, под управлением мужчины, 1974 года рождения, двигаясь в направлении г. Томска, при совершении обгона не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии, 47-летний водитель доставлен в медицинское учреждение.

Отмечается, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.