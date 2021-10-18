Волонтеры ищут пропавшего в Томском районе 34-летнего мужчину

Если кому-то известно нахождение мужчины, обратитесь по телефону: 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112. Фото: "ЛизаАлерт"

В Томском районе волонтеры отряда «ЛизаАлерт» ищут пропавшего 34-летнего мужчину. Александр Финк вышел из дома 14 октября и пропал, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Деревня Лаврово Томский р-н, г.Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Финк Александр Геннадьевич, 34 года (1987 г.р.). С 14 октября 2021 года его местонахождение неизвестно», - говорится на ориентировке волонтеров.

Уточняются приметы пропавшего: рост 182 см, нормального телосложения, волосы темные короткие, карие глаза.

Александр был одет в черную куртку до середины бедра, черные брюки и черные ботинки.

Если кому-то известно нахождение мужчины, обратитесь по телефону: 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.