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Общество18 октября 2021 6:31

В Томске сотрудник уголовного розыска подозревается в незаконном получении денег

Если данная информация подтвердится, то мужчина будет уволен из органов внутренних дел
Ксения Высотина
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Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Томской области выявлен факт противоправного деяния.

Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Томской области выявлен факт противоправного деяния.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томский сотрудник уголовного розыска подозревается в незаконном получении денег. Если информация подтвердится, то мужчину уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Томской области выявлен факт противоправного деяния. Предварительно установлена причастность сотрудника уголовного розыска одного из территориальных отделов в попытке незаконного получения денежных средств», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что, если данная информация окажется правдой, подозреваемого уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а также он понесет наказание в установленном законом порядке.