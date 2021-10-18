В Томске сотрудник уголовного розыска подозревается в незаконном получении денег

Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Томской области выявлен факт противоправного деяния. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томский сотрудник уголовного розыска подозревается в незаконном получении денег. Если информация подтвердится, то мужчину уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Томской области выявлен факт противоправного деяния. Предварительно установлена причастность сотрудника уголовного розыска одного из территориальных отделов в попытке незаконного получения денежных средств», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что, если данная информация окажется правдой, подозреваемого уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а также он понесет наказание в установленном законом порядке.