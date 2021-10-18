Томский синоптик рассказал, из-за чего в городе образовалась дымка

Региональный синоптик также успокоила томичей, сказав, что никаких выбросов зафиксировано не было. Фото: Ксения Высотина

Синоптик Светлана Рюхтина рассказала, из-за чего в Томске образовалась дымка. Ранее горожане жаловались в соцсетях на странный навес из дыма, думая, что это выброс в воздух.

- Дымка образовалась из-за печного отопления. Жители частных секторов начали отапливать дома печками, а так, как в городе сейчас стоит безветренная погода, дым остается здесь, - рассказала Светлана Рюхтина.

Региональный синоптик также успокоила томичей, сказав, что никаких выбросов зафиксировано не было.

- Что за дым в городе? Опять травят чем-то, - ранее пользователь пожаловался в одном из томских пабликов.

Добавим, что в городе прогнозируется теплая погода без сильного ветра и без осадков.