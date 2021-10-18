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Общество18 октября 2021 6:02

Томский синоптик рассказал, из-за чего в городе образовалась дымка

Горожане уже успели пожаловаться в соцсетях, думая, что это выбросы в воздух
Ксения Высотина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Региональный синоптик также успокоила томичей, сказав, что никаких выбросов зафиксировано не было.

Региональный синоптик также успокоила томичей, сказав, что никаких выбросов зафиксировано не было.

Фото: Ксения Высотина

Синоптик Светлана Рюхтина рассказала, из-за чего в Томске образовалась дымка. Ранее горожане жаловались в соцсетях на странный навес из дыма, думая, что это выброс в воздух.

- Дымка образовалась из-за печного отопления. Жители частных секторов начали отапливать дома печками, а так, как в городе сейчас стоит безветренная погода, дым остается здесь, - рассказала Светлана Рюхтина.

Региональный синоптик также успокоила томичей, сказав, что никаких выбросов зафиксировано не было.

- Что за дым в городе? Опять травят чем-то, - ранее пользователь пожаловался в одном из томских пабликов.

Добавим, что в городе прогнозируется теплая погода без сильного ветра и без осадков.