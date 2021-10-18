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Общество18 октября 2021 5:33

Томский СК задержал полицейского, который вымогал деньги за интимные фото

Мужчина шантажировал пользователя сайта знакомств
Ксения Высотина
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Под шантажом, сотрудник полиции потребовал передать ему деньги в сумме 30 тыс. рублей.

Под шантажом, сотрудник полиции потребовал передать ему деньги в сумме 30 тыс. рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске следственный комитет задержал полицейского, который шантажировал пользователя сайта знакомств за его интимные фото, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

«Сотрудник отдела полиции в ходе знакомства на сайте в сети Интернет с потерпевшим получил доступ к просмотру личных интимных фотографий последнего. При этом умышленно, незаконно, с целью личного обогащения сделал «скриншоты» указанных фотографий», - говорится в сообщении.

Позже следователи уточнили, что под шантажом, сотрудник полиции потребовал передать ему деньги в сумме 30 тыс. рублей. Также он угрожал и грозился в случае отказа выложить имеющиеся у него фотографии в сеть.

Отмечается, что задержанный заключен под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.