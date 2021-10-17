В Шегарском районе Томской области полиция нашла потерявшуюся 14-летнюю девушку

Этой осенью полиция и добровольцы искали уже немало потерявшихся в регионе подростков... Фото: сайт УМВД России по Томской области

Полицейские установили местонахождение пропавшей в Шегарском районе региона юной девушки 14 лет от роду. Об этом проинформировала пресс-служба УМВД России по Томской области.

Ранее региональное управление полиции сообщало о том, что 15 октября ушла из дома по ул. Набережная в селе Мельниково Полина Владимировна Симакова, 2007 года рождения. И вот хорошая новость. Как сказано в сообщении полиции, в ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено местонахождение пропавшей девушки в селе Мельниково. Специалисты отмечают, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении подростка противоправных действий не совершалось.

В своем сообщении «солдаты закона» благодарят всех неравнодушных граждан, представителей СМИ за помощь в проведении поисковых мероприятий.

Заметим, что на этом ЧП в Шегарке не закончились. 15 октября в местную полицию поступило сообщение о том, что 11 октября из здания по улице Учебная,1 в селе Мельниково ушел и до настоящего времени не вернулся Иван Николаевич Ячменев, 2003 года рождения. Ведется розыск.