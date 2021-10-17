В Томске судят двух грузчиков, которые расплачивались украденной банковской картой

Молодые люди очень любили чужое... Фото: Александр ГЛУЗ

В Ленинском районном суде Томска начинают рассматривать уголовное дело в отношении двух молодых горожан, которые украли чужую банковскую карту и потратили с нее деньги. Об этом 17 октября рассказала пресс-служба прокуратуры Томской области.

Сайт правоохранительного ведомства информирует о том, что два приятеля 18 и 22 лет обвиняются в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета. По версии следствия, в июле прошлого года молодые люди откликнулись на объявление в сети «Интернет» об оказании услуг грузчиков при переезде. «Во время погрузки младший из товарищей обнаружил среди вещей банковскую карту, принадлежащую заказчице. После завершения работы приятели совершили пробную покупку, рассчитавшись за бутылку пива похищенной картой. Поскольку операция прошла успешно, они в течение вечера более десяти раз оплачивали таким образом пиво, сигареты и другие товары», говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры отмечают, что ущерб потерпевшей от преступления превысил 4 тыс. рублей. Когда полицейские выяснили, кем осуществлялись покупки в магазинах, свою вину молодые люди отрицать не стали и вернули женщине похищенные деньги. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд.