На шести улицах в Томске 18 октября жители ряда домов останутся без холодной воды

Этой осенью у томичей много проблем и с теплом, и с водой, и с электричеством... Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многие дома на шести улицах Томска в Октябрьском районе областного центра 18 октября, в понедельник, останутся без холодной воды из-за строительства трубопровода для нового детского сада на улице Демьяна Бедного, 4, сообщает пресс-служба «Томскводоканал».

Специалисты информируют о том, что холодную питьевую воду не будут подавать с 09:30 до 21:00 понедельника. Отключения коснется ряда домов на улицах Баумана, Гамалея, Мечникова, Наумова, Пастера, Пришвина.

Заметим, что предыдущее масштабное отключение ресурса в Томске завершилось 14 октября. Жителей указанных улиц просят позаботиться о создании запаса воды.