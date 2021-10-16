Коронавирус унес жизнь еще двух жителей Томской области

За последние сутки в стране выявлено 33 208 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 002 пациента скончались, 21 883 выздоровели. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 16 октября, стало известно о смерти еще двух жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 578 человек.

Также в Томской области выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 45 330 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 61 жителей Томской области выздоровел за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 37 509 человек.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 19,2% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,2.

За последние сутки в стране выявлено 33 208 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 002 пациента скончались, 21 883 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 958 384 человек, 222 315 скончались, 6 981 907 выздоровели.