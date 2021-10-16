Мэрия Томска направила сэкономленные средства на ремонт дополнительных тротуаров

В рамках экономии средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги» сегодня подрядчик ремонтирует и тротуары на участке ул. Ломоносова от железнодорожного переезда до ул. Социалистической. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске мэрия направила сэкономленные денежные средства на ремонт дополнительных участков тротуаров. В субботу, 16 октября, подрядчики уже начали работать на ул. Киевской и Ломоносова, сообщает пресс-служба администрации города.

«Администрация Томска направила сэкономленные средства на ремонт дополнительных участков тротуаров. Сегодня подрядчики городского департамента дорожной деятельности и благоустройства работают на ул. Киевской и Ломоносова», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках экономии средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги» сегодня подрядчик ремонтирует и тротуары на участке ул. Ломоносова от железнодорожного переезда до ул. Социалистической.

- У нас сформирован перечень объектов, на которых в случае образования экономии, должны быть проведены благоустроительные работы. Тротуары на улицах Киевской и Ломоносова входили в их число. Сегодня погода позволяет нам вывести бригады на объекты и отремонтировать пешеходные зоны здесь, - заявил заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

Добавляется, что на этой неделе ремонтные бригады работали и в районе дома по пр.Кирова, 59, где будет восстановлен участок тротуара.