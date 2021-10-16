Пропавшая накануне 15 октября томичка, найдена погибшей

В ходе розыскных мероприятий в Томске полицейские обнаружено тело женщины без признаков жизни. Фото: "ЛизаАлерт"

Томская полиция нашла тело погибшей 42-летней томички, которая накануне 15 октября вышла из дома и не вернулась, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В ходе розыскных мероприятий в Томске полицейские обнаружено тело женщины без признаков жизни», - говорится в сообщении.

Также волонтеры отряда «ЛизаАлерт» подтвердила данную информацию.

- Паршукова Оксана Сергеевна найдена, погибла. Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибшей. Спасибо всем за участие в поиске, - прокомментировали в поисковом отряде.

Ранее сообщалось, что в Томске полиция ищет пропавшую 42-летнюю женщину. Оксана Паршукова пропала накануне 15 октября

Напомним также, что «КП-Томск» ранее общалась с представителями поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», где региональный представитель рассказал, как не стать без вести пропашем.