Томская полиция просит помощи в поисках 42-летней женщины

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение девушки, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 89528035949 или 02 (с сотового 102). Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске полиция ищет пропавшую 42-летнюю женщину. Оксана Паршукова пропала накануне 15 октября, сообщает пресс-служба областного УМВД

«15 октября, около 15:00 вышла из дома по пер. Армянский, 5 в Томске и пропала. По предварительной информации, женщина пошла к жилому дому №4 по ул. Ботанический», - говорится в сообщении.

В полиции уточняют приметы пропавшей: рост пропавшей 178 см, выглядит на 40 лет, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы русые.

Оксана была одета в бежевую шапку, бордовый пуховик, черные брюки и черные ботинки.

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение девушки, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 89528035949 или 02 (с сотового 102).