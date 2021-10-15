В Томске суд назначил местному жителю крупный штраф за организацию работы подпольного казино

Многие сегодня скучают по азартным играм... Фото: Олег УКЛАДОВ

Мировой судья в Кировском районе Томска вынес приговор в отношении 38-летнего местного жителя, который признан виновным в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Об этом сообщила 15 октября пресс-служба прокуратуры Томской области.

Сайт правоохранительного ведомства информирует о том, что следствием и судом было установлено следующее: весной прошлого года мужчина организовал проведение в областном центре нелегальных азартных игр. «В арендованном помещении он установил покерные столы, приобрел фишки, нанял крупье, осуществлял подбор и оповещение о предстоящих играх лиц, готовых играть на деньги. Посетителями подпольного казино становились только доверенные лица, которых платили организатору комиссию. Незаконная прибыль за год работы составила порядка 600 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Судья приговорил томича к штрафу в размере 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, у мужчины есть время его обжаловать.