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Происшествия15 октября 2021 16:58

В Томске суд назначил местному жителю крупный штраф за организацию работы подпольного казино

За год томич заработал около 600 тыс. рублей на незаконных азартных играх
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Многие сегодня скучают по азартным играм...

Многие сегодня скучают по азартным играм...

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мировой судья в Кировском районе Томска вынес приговор в отношении 38-летнего местного жителя, который признан виновным в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Об этом сообщила 15 октября пресс-служба прокуратуры Томской области.

Сайт правоохранительного ведомства информирует о том, что следствием и судом было установлено следующее: весной прошлого года мужчина организовал проведение в областном центре нелегальных азартных игр. «В арендованном помещении он установил покерные столы, приобрел фишки, нанял крупье, осуществлял подбор и оповещение о предстоящих играх лиц, готовых играть на деньги. Посетителями подпольного казино становились только доверенные лица, которых платили организатору комиссию. Незаконная прибыль за год работы составила порядка 600 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Судья приговорил томича к штрафу в размере 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, у мужчины есть время его обжаловать.