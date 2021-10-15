В Томске иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе на улице 5-й Армии

Еще один пешеход попал под колеса на пешеходном переходе в Томске. Фото: сайт УМВД России по Томской области

15 октября около 12 часов 40 минут на улице 5-й Армии, 15 в Томске автомобиль Chevrolet Lanos под управлением мужчины-водителя 1978 года рождения совершил наезд на пешехода.

«По предварительным данным, женщина 1953 года рождения, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Для осмотра женщина-пешеход доставлена в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Заметим, что в Томске регулярно происходят ДТП с участием местных жителей на пешеходных переходах. Иногда они завершаются травмами и даже смертями потерпевших.

Полиции требуется помощь очевидцев данного ДТП. Свидетелей просят обращаться по телефону: 8 (3822) 794-693.