Размер Дорожного фонда Томской области в 2021 году превысил 9,3 млрд рублей

С каждым годом в Томской области на ремонт и строительство дорог идет все больше денег из разных источников! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожный фонд Томской области в этом году превысил 9,3 млрд рублей, увеличившись в сравнении с 2020 годом на 14 %, информация об этом была размещена на интернет-портале администрации региона.

По словам замгубернатора по промышленной политике Игоря Шатурного, почти 1,2 миллиарда рублей правительство России дополнительно выделило региону за высокие результаты работы дорожной отрасли. Томская область в 2021 году построит, реконструирует и отремонтирует около трехсот км региональных и местных дорог. Только по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году будут приведены в нормативное состояние 211 км региональных трасс и дорог томской агломерации.

Кроме того, финансирование губернаторской программы «Дороги» в 2021 году превысило 600 млн рублей, что на 70 млн рублей превышает бюджет предыдущего года. Муниципалитеты отремонтировали 85 км местных дорог, восемь участков пешеходных дорожек общей протяженностью 5 км, обустроили 12 пешеходных переходов.