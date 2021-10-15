Хозяйства Томской области намолотили более 400 тыс. тонн зерна

В октябре аграрии должны убрать весь урожай с полей Томской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области хозяйства намолотили 400,6 тыс. тонн зерна в бункерном весе, об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Специалисты отмечают, что всего аграрии убрали около 150 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, это 89,8 % от плана. Средняя урожайность составляет 26,9 ц/га, что на 0,9 ц/га выше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Также в регионе практически завершена уборка картофеля. Выкопано 27,7 тыс. тонн этого овоща с площади 1 365 гектаров. На 70 % собран урожай капусты, более чем на 80% – моркови и свеклы.

Кроме того, информирует интернет-портал администрации области, близится к завершению и уборка рапса.