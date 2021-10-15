В Томске без тепла в квартирах остаются жильцы 12 домов Советского района

Медленно, но верно, отопительный сезон начнется во всех благоустроенных домах Томска. Фото: сайт мэрии Томска Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Советском районе Томска пока без тепла остаются пять домов, кроме того, еще в 7 отопление было отключено после запуска из-за выявленных повреждений. Об этом сообщила 15 октября пресс-служба мэрии города.

По словам и.о. заместителя мэра Томска Александра Карпанина, департамент городского хозяйства, районные администрации, обслуживающие компании и ресурсоснабжающей организации будут работать по всем неподключенным адресам и в выходные дни.

Сайт администрации областного центра информирует, о том, что на 14 октября по данным департамента городского хозяйства отопление запущено в трех районах Томска – Октябрьском, Ленинском, Кировском.

Напомним, что на 13 октября 12 жилых домов Томска оставались без теплоснабжения, об этом рассказывал сайт КП в Томске. Отопительный сезон стартовал в областном центре 20 сентября.