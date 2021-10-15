В оранжерее томского Ботсада ТГУ поселились мифологические персонажи

В оранжереях Ботсада ТГУ становится все интереснее и интереснее. Фото: сайт ТГУ

В субтропической оранжерее Ботсада Томского госуниверситета появились новые скульптуры мифологических персонажей, выполненные по изображениям студентки ИИК ТГУ Юлии Попиловой. Об этом рассказала пресс-служба вуза 15 октября.

«Трехмерные модели скульптур разработаны и напечатаны на 3D-принтере, затем отшлифованы и окрашены под камень специалистами Сибирского центра дизайна ТГУ», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что проект «Скульптурная экспозиция мифологических существ в Сибирском ботаническом саду и Университетской роще» победил в грантовом конкурсе ТГУ «Вектор инициативы». Сайт университета информирует о том, что идея Юлии заключалась в создании влагостойких фотогеничных скульптур, дополняющих экспозиции оранжерейных растений и привлекающих внимание посетителей к мифическим существам мирового культурного наследия.

Заметим, что полюбоваться мифологическими существами можно в оранжереях Ботанического сада ТГУ на самостоятельных экскурсиях, которые проводятся без предварительной записи по субботам и воскресеньям.