Томские лыжники и фристайлисты покажут мастерство на новом тренажере в Академпарке

Новый страховочно-надувной тренажер появился в Академпарке. На 17 октября назначено его торжественное открытие. Фото: сайт пресс-службы мэрии Томска.

В субботу, 16 октября, на западном склоне Академпарка по ул. Ново-Карьерный поселок пройдет первая тренировка спортсменов ДЮСШ зимних видов спорта на новом страховочно-надувном тренажере. Уже 17 октября пройдут показательные выступления спортсменов лыжников и сноубордистов, а также мастер-классы для новичков. В тот же день состоится официальное открытие тренажера. Пользоваться им смогут как профессиональные спортсмены, так и любители, сообщает 15 октября пресс-служба мэрии.

Там же, на склоне, добавляют в администрации Томска, организован трамплин с горой разгона, уложено специализированное пластиковое покрытие (сноупласт) и пробурена скважина для обеспечения водой горы разгона. Ранее было проведено электричество для обеспечения работы погружного водяного насоса и компрессоров для надувания акробатической подушки и освещения трассы. На эти работы затратили 1,8 млн рублей.

Добавляется: первый в Томской области наклонный страховочно-надувной тренажер для занятий скейтбордингом и сноубордом, роликовыми коньками и фристайлом был приобретен на средства Президентского гранта.

На данный момент в Сибирском федеральном округе имеется только один такой тренажер – в Новосибирске.