В Томской области прививку от коронавируса можно поставить в 163 пунктах вакцинации

Мобильные пункты вакцинации наряду со стационарными готовы принимать томичей, желающих поставить прививку от новой коронавирусной инфекции. Фото: Ксения Высотина

В Томске, Северске и других муниципальных образованиях региона развернуты 163 пункта вакцинации от коронавирусной инфекции, напоминает региональный оперштаб.

Только в Томске открыто 34 пункта вакцинации, включая мобильные. Например, прививку можно поставить в областной библиотеке им. Пушкина (ул. К. Маркса, 14), ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13), в отделах МФЦ «Мои документы» на пр. Фрунзе, 103д и на улице Пушкина, 63/5. По телефону 8 (3822) 90-80-00 можно записаться на вакцинацию в лечебно-диагностический центр МИБС (ул. Мичурина, 105). Адреса пунктов вакцинации в Томской области можно узнать по этой ссылке.

Кроме того, прививочные кабинеты работают в райбольницах; в отдаленных поселках организовано 65 пунктов в ФАПах и общеврачебных практиках.

Уточняется: бесплатная прививка от СOVID-19 доступна всем жителям региона старше 18 лет, не имеющим на момент вакцинации симптомов ОРВИ и противопоказаний.

Добавляется: запись на прививку открыта на сайте covidtomsk.ru, портале Госуслуг, а также по номеру телефона 122 (после ответа системы нужно набрать в тоновом режиме 8), или по телефону горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616, либо через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

Без предварительной записи в порядке живой очереди прививку можно сделать в мобильных и временных пунктах вакцинации Томска.