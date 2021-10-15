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Здоровье15 октября 2021 11:57

В Томской области прививку от коронавируса можно поставить в 163 пунктах вакцинации

Власти напоминают: процедура бесплатна и безопасна
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
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Мобильные пункты вакцинации наряду со стационарными готовы принимать томичей, желающих поставить прививку от новой коронавирусной инфекции.

Мобильные пункты вакцинации наряду со стационарными готовы принимать томичей, желающих поставить прививку от новой коронавирусной инфекции.

Фото: Ксения Высотина

В Томске, Северске и других муниципальных образованиях региона развернуты 163 пункта вакцинации от коронавирусной инфекции, напоминает региональный оперштаб.

Только в Томске открыто 34 пункта вакцинации, включая мобильные. Например, прививку можно поставить в областной библиотеке им. Пушкина (ул. К. Маркса, 14), ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13), в отделах МФЦ «Мои документы» на пр. Фрунзе, 103д и на улице Пушкина, 63/5. По телефону 8 (3822) 90-80-00 можно записаться на вакцинацию в лечебно-диагностический центр МИБС (ул. Мичурина, 105). Адреса пунктов вакцинации в Томской области можно узнать по этой ссылке.

Кроме того, прививочные кабинеты работают в райбольницах; в отдаленных поселках организовано 65 пунктов в ФАПах и общеврачебных практиках.

Уточняется: бесплатная прививка от СOVID-19 доступна всем жителям региона старше 18 лет, не имеющим на момент вакцинации симптомов ОРВИ и противопоказаний.

Добавляется: запись на прививку открыта на сайте covidtomsk.ru, портале Госуслуг, а также по номеру телефона 122 (после ответа системы нужно набрать в тоновом режиме 8), или по телефону горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616, либо через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

Без предварительной записи в порядке живой очереди прививку можно сделать в мобильных и временных пунктах вакцинации Томска.