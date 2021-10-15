В Томской области впервые будут взимать налог на выигрыши в казино официально

Томские налоговики в 2021 году впервые официально взыскали подоходный налог с игроков казино и игровых автоматов. Фото: пресс-служба УФНС России по Томской области.

Подоходный налог на выигрыш от участия в азартных играх удержат с 63 томичей официально, сообщила в пятницу, 15 октября, Лариса Самоделова, зам. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Томской области.

- В управление такая информация поступила в отношении 394 жителей Томска. Но в сводные налоговые уведомления исчислен налог только по 63 горожанам, так как налог исчисляется с разницей между полученными от организатора азартных игр денежными средствами и затраченными, – в частности, отметила Самоделова.

Она уточнила: налог исчисляется на основании данных, полученных от организаторов азартных игр. Соответственно, информация поступила из Алтайского и Краснодарского края, Калининградской области, Республики Крым - где и состоят на учете такие организации. Ранее физические лица были обязаны самостоятельно исчислять такой налог, а сейчас в налоговую службу эти сведения поступают автоматически.

Добавим, в 2021 году впервые в сводное налоговое уведомление включены доходы на выигрыш от участия в азартных играх в казино и в залах игровых автоматов.