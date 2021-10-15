Перечень периферийных улиц для ремонта в 2022 году определят власти и депутаты Томска

Перечень улиц, которым нужен ремонт в будущем году, будут согласовывать мэрия и депутаты, чтобы затем изыскивать финансирование на эти цели. Фото: Ксения Высотина

В четверг, 14 октября, власти Томска вместе с областными и городскими депутатами в ходе выездного совещания осмотрели дороги Каштака в районе ул. Интернационалистов, Говорова и 79-й Гвардейской Дивизии, где в этом году в рамках городской программы благоустройства выполнен капремонт трех проездов. Об этом сообщили в городской администрации.

- На всех ремонтируемых участках учитывались пожелания томичей. Поэтому помимо ремонта проезжей части обустраивали тротуары, парковки, сносили старые насаждения, благоустраивали газоны. Так, на въезде от ул. 79-й Гвардейской Дивизии до ул. Говорова по многочисленным просьбам жителей района был обустроен тротуар. На самом большом внутриквартальном проезде Каштака - от ул. Интернационалистов до ул. Интернационалистов, 20/1 - выделили место для стоянки автомобилей, чтобы припаркованный транспорт не перегораживал тротуары, - отметили в департаменте дорожной деятельности и благоустройства.

Кроме того, представители власти прошли по улицам Ленинского района, где нужен капитальный ремонт в 2022 году: ул. К. Маркса, которая не ремонтировалась более десяти лет, и ул. Кутузова в ос. Сосновый Бор.

- Потребность в ремонте второстепенных дорог высока, решить задачу можно только при объединении усилий исполнительной власти муниципалитета и региональных и городских депутатов. Подобные встречи запланированы во всех районах Томска. По итогам выездов будет согласован приоритетный список объектов, где требуется ремонт дорожного полотна, чтобы работать над выделением финансирования, - подчеркнул и. о. мэра Михаил Ратнер.