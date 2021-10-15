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Происшествия15 октября 2021 9:11

В Томской области слесарь нефтяной компании заплатит штраф за кражу спецоборудования

Ущерб предприятию составил 500 тыс. рублей, сумма взыскания – 100 000
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
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Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, обязал сотрудника нефтяной компании, похитившего спецоборудование, принадлежащее предприятию, выплатить денежный штраф.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, обязал сотрудника нефтяной компании, похитившего спецоборудование, принадлежащее предприятию, выплатить денежный штраф.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области работник нефтяной компании за три месяца нанес предприятию материальный ущерб на 500 тыс. рублей, похищая спецоборудование. По суду его обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч руб., сообщила в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.

- Установлено, что с января по март 2021 года слесарь «Томскнефть ВНК» похитил принадлежащее компании специальное оборудование. Ущерб от преступления превысил 500 тыс. рублей. Похищенное имущество мужчина продал в Москве. Позднее оно было изъято органами предварительного расследования и возвращено законному владельцу, - отметили в облпрокуратуре.

В ведомстве уточнили: Александровский районный суд вынес приговор в отношении 36-летнего стрежевчанина по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (хищение чужого имущества в крупном размере). Но, учитывая положительные характеристики, наличие несовершеннолетних детей и отсутствие судимостей, органы правосудия назначили виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.