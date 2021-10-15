В Академгородке Томска женщина-водитель иномарки сбила велосипедиста

Велосипедист пострадал в четверг, 14 октября, в Академгородке: его сбила водитель иномарки, не предоставив преимущество при повороте. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Иномарка «Toyota» сбила велосипедиста в микрорайоне «Академгородок» Томска. С травмами пострадавший был доставлен в больницу, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

- Примерно в 8.30 утра 14 октября на пр. Академическом, 10/1, автомобилем «Toyota Corolla Fielder» был совершен наезд на велосипедиста. В результате ДТП 27-летний мужчина попал в больницу с травмами, - рассказали в ведомстве.

В управлении уточнили: по предварительным данным, 35-летняя женщина-водитель иномарки при повороте налево не предоставила преимущество в движении и допустила наезд на велосипедиста, который двигался навстречу. Пострадавший в настоящее время находится в больнице. О его состоянии не сообщается.

Полицейским нужна помощь очевидцев дорожного инцидента. Им необходимо обращаться в ГИБДД по Иркутскому тракту, 79, каб. № 102, 103, телефоны 8 (3822) 794-693.