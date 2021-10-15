В Томске в выходные будет ограничено движение транспорта на ул. Ижевской

Специалисты произведут замену рельсошпальной решетки, резинокордового настила на асфальтный, асфальтирование проезжей части в границах переезда по ул. Ижевской станции «Томск-Грузовой». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске с 16 по 17 октября будет ограничено движение транспорта на ул. Ижевской. На месте будут работать специалисты «РЖД» и выполнять работы по капитальному ремонту железнодорожного переезда, сообщает пресс-служба мэрии.

«С 22 часов субботы, 16 октября, до 22 часов воскресенья, 17 октября, движение автомобилей будет приостановлено на участке ул. Ижевской от пер. Румынского до ул. 2-я Усть-Киргизка», - говорится в сообщении.

Уточняется, что дорогу перекроют из-за проведения работ по капитальному ремонту. Специалисты томской дистанции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» выполнят работы на железнодорожном переезде.

Отмечается, что они произведут замену рельсошпальной решетки, резинокордового настила на асфальтный, асфальтирование проезжей части в границах переезда по ул. Ижевской станции «Томск-Грузовой».