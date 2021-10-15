Губернатор Томской области вручил главам районов новые школьные автобусы

Новые транспорты получили учебные заведения Томского, Шегарского, Первомайского, Зырянского, Молчановского и Колпашевского районов. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске в пятницу, 15 октября, губернатор области вручил шести главам муниципальных образований ключи от новых школьных автобусов, сообщается в пресс-службе областной администрации.

«Сегодня утром, 15 октября, в Губернаторском квартале Томска губернатор Сергей Жвачкин вручил ключи от десяти школьных автобусов главам шести муниципальных образований», - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что новые транспорты получили учебные заведения Томского, Шегарского, Первомайского, Зырянского, Молчановского и Колпашевского районов.

- Сегодня ровно середина осени. Мы с вами на пороге морозной сибирской зимы, завершаем последние приготовления к холодам. И важно не только подготовить системы жизнеобеспечения, но и позаботиться о тех, кому особенно нужны тепло, комфорт и безопасность, – о самых маленьких жителях области, - сказал губернатор.

Он также поздравил глав районов с новым приобретением, вручил им документы, ключи и осмотрел транспорт внутри, пообщавшись с водителями.

Отмечается, что Томская область участвует в федеральной программе по отбору регионов на обновление автопарка школьных автобусов на безвозмездной основе с 2016 года. За это время в регион поступило 106 автобусов, которые были распределены по всем районам области.

Добавим, что школьный автопарк Томской области сегодня насчитывает 273 единицы автотранспорта, которые работают по 135 школьным маршрутам.