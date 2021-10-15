В Томске до середины ноября будет закрыт разворот на Богашевском тракте

Согласно решению комиссии, разворот на Богашевском тракте будет закрыт до середины ноября. Фото: 2ГИС

Разворот на Богашевском тракте в Томске будет закрыт до середины ноября. Как рассказали в мэрии Томска, во время строительства развязки вводилась временная схема движения транспорта.

- Департаментом внесен вопрос об организации движения на комиссию по безопасности дорожного движения. Согласно решению комиссии, разворот на Богашевском тракте будет закрыт до середины ноября, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напоминается, что во время проведения работ по строительству развязки вводилась временная схема движения транспорта. На месте был сделан транспортный разрыв и установлен временный светофор. После завершения строительства светофор отключили, но технологический разрыв остался.

Добавим, что после открытия новой транспортной развязки на 76-м км Томск – Тайга левый поворот на Богашевском тракте в сторону Мокрушинского переезда был отменен. Жители микрорайонов Нефтяная и Мокрушина испытали неудобства от новой схемы движения.