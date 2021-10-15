Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2021 7:03

В Томске до середины ноября будет закрыт разворот на Богашевском тракте

Во время проведения работ по строительству развязки вводилась временная схема движения транспорта
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Согласно решению комиссии, разворот на Богашевском тракте будет закрыт до середины ноября. Фото: 2ГИС

Согласно решению комиссии, разворот на Богашевском тракте будет закрыт до середины ноября. Фото: 2ГИС

Разворот на Богашевском тракте в Томске будет закрыт до середины ноября. Как рассказали в мэрии Томска, во время строительства развязки вводилась временная схема движения транспорта.

- Департаментом внесен вопрос об организации движения на комиссию по безопасности дорожного движения. Согласно решению комиссии, разворот на Богашевском тракте будет закрыт до середины ноября, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напоминается, что во время проведения работ по строительству развязки вводилась временная схема движения транспорта. На месте был сделан транспортный разрыв и установлен временный светофор. После завершения строительства светофор отключили, но технологический разрыв остался.

Добавим, что после открытия новой транспортной развязки на 76-м км Томск – Тайга левый поворот на Богашевском тракте в сторону Мокрушинского переезда был отменен. Жители микрорайонов Нефтяная и Мокрушина испытали неудобства от новой схемы движения.